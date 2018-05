I Trilli: un maggio molto intenso in attesa del Tour estivo

Genova - Il 23 maggio Giuseppe Zullo, conosciuto da tutti come Pippo dei Trilli avrebbe compiuto 70 anni. Dopo la celebrazione dei 10 anni dalla sua scomparsa e i 20 anni da quella di Pucci con un memorabile concerto e l'intitolazione della via di Savignone in memoria di Pippo dei Trilli, il progetto nato nel lontano 1973 prosegue e viene portato avanti con grande entusiasmo da Vladi, figlio di Pippo e dai suoi musicisti.



Dopo la prematura scomparsa del padre, Vladi ha preso le redini del gruppo folk dialettale con determinazione e non poche difficoltà ma il grande amore per suo padre e per la musica lo hanno premiato. I risultati raggiunti negli ultimi tempi e le dimostrazioni di affetto dei sempre più numerosi fans sono la prova del fatto che Trilli Trilli è indubbiamente l'inno spensierato della genovesità per eccellenza e che si può portare avanti la tradizione pur rimanendo al passo con i tempi.



Proprio questo mese di maggio vedrà i Trilli protagonisti di due importantissimi eventi che rappresentano, per due motivazioni diverse, due traguardi particolarmente significativi per la storia del gruppo che si muove su due fronti ovvero quello di rendere sempre più forte il legame con il territorio ligure e nello stesso tempo riuscire a portare il dialetto genovese anche al di fuori dei confini regionali.



Il prossimo 27 maggio i Trilli, rappresenteranno il dialetto ligure al Festival Borgo Indie a Brisighella (Ra) ospiti del prequel del Primo Festival della Canzone Dialettale "Romagna canta" . L'iniziativa è organizzata dal MEI- Meeting delle Etichette indipendenti presieduto da Giordano Sangiorgi, che in seguito alla collaborazione nata con l'etichetta discografica genovese Neverland Records, detiene le edizioni dell'ultimo lavoro discografico dei Trilli uscito per l'etichetta.



Pochi giorni dopo, il 30 maggio, i Trilli prenderanno parte ad un grandissimo evento benefico che si svolgerà proprio nel cuore di Genova. Saranno infatti presenti per una nobilissima causa accanto ai Buio Pesto, nello Show che precederà la Partita del Cuore che si svolgerà proprio nello Stadio Luigi Ferraris di Marassi.