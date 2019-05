Genova - Il "cannone" di Paganini - "ambasciatore" d'eccezione - è volato a Columbus in Ohio dove, nella prossima settimana, il Comune di Genova è protagonista di una missione di marketing territoriale per promuovere la città.



L'assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso e il sindaco di Genova Marco Bucci saranno impegnati in diversi incontri per promuovere la città. Il concerto della Columbus Symphony Concertmaster si terrà mercoledì alle 20 locali al The Ohio Theatre. A suonare Il Cannone sarà la violinista Joanna Frankel.