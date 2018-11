Il Penderecki String Quartet torna in Italia e lo fa con un concerto a Genova

Genova - Sabato 10 novembre, ore 16.30 a Palazzo Reale in via Balbi 10 "Métamorphoses nocturnes". Da Waterloo-Ontario in Italia, dopo anni di assenza, il Penderecki String Quartet, una delle formazioni più celebri nel campo del quartetto per archi.



Da trentuno anni sulla scena internazionale, il Penderecki String Quartet è una delle formazioni quartettistiche più note al mondo e uno dei più attivi complessi da camera della sua generazione. Dal 1991 l'ensemble ha sede a Waterloo - Ontario dove è Quartet-in-residence alla Wilfried Laurier University, una delle università canadesi più prestigiose. Dopo anni di assenza dall'Italia, i quattro musicisti ritornano per il primo appuntamento a Genova della XXXII edizione di Musica in Mostra.



A Palazzo Reale il Penderecki String Quartet eseguirà il Quartetto n.1 di Krzystof Penderecki, il grande autore polacco a cui il Penderecki String Quartet, sin dagli esordi, è stato ed è profondamente legato. A fare da contrappunto, l'archetipico Quartetto n.1 del compositore ungherese György Ligeti, vero erede dei sei quartetti del suo conterraneo Béla Bartòk, tra i brani più classici ed amati degli ultimi decenni.