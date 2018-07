Il rapper Rkomi presenta a Genova l´album `Ossigeno`

L'appuntamento domenica alle 18 alla Mondadori

Genova - Rkomi, domenica 15 Luglio, sarà felice di incontrare tutti i suoi fan a Genova alle ore 18:00 presso la Mondadori di Via XX Settembre, dove presenterà il suo ultimo progetto artistico: "Ossigeno".



Considerato come uno degli artisti più talentuosi del panorama hip hop attuale Rkomi, in arte Mirko Martorana, torna a meno di un anno dalla pubblicazione del primo album "Io in Terra" e lo fa sorprendendo tutti.



"Ossigeno" è musica e parole, un inedito lavoro costituito da 112 pagine di pensieri, appunti, aneddoti e ricordi, dall'esordio di Dasein Sollen sino ad oggi, accompagnate da un EP di 6 brani inediti. Oltre alla canzone omonima che titola l'intero progetto anche "Vuoi una mano?" e "Per un pugno di emozioni", solo per citarne alcune.



Il testo è caratterizzato da un linguaggio semplice e diretto nel quale l'artista racconta le proprie impressioni prima di affrontare un tour e le emozioni che lo portano alla creazione di una canzone. Un racconto che mette in luce la vera essenza di Mirko e non di Rkomi.



"Ossigeno" nasce dall'esigenza e dalla volontà di fermarsi, voltarsi indietro per poter guardare avanti. Questo progetto è un viaggio nell'evoluzione di uno dei volti principali della nuova generazione, la penna più interessante e acclamata della nuova scena.