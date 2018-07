Il rapper Sfera Ebbasta sbarca all´Arena del Mare

Genova - Dopo il grande successo dell'uscita del suo ultimo album "Rockstar", già certificato triplo disco di platino dalla FIMI e dopo aver registrato il tutto esaurito con la prima parte del suo tour con 14 sold out ancora prima del debutto ufficiale, il rapper Sfera Ebbasta arriva a Genova domenica 15 luglio per l'attesa tappa live all' Arena del mare prevista dal suo "Sfera Ebbasta RockStar summer tour 2018".



Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, vero King della Trap music all'italiana, è il fenomeno musicale del momento con oltre un milione e settecentomila mila follower solo su Instagram. Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "Rockstar", hanno infatti raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify, e sette di queste hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. I brani "Rockstar" e "Cupido" sono inoltre entrati nella Viral 100 globale di Spotify.



Durante lo "Sfera Ebbasta - RockStar Summer tour", il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d'inediti RockStar, senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l'inizio della sua carriera, consacrandolo come idolo rap tra i più apprezzati della nuova generazione. Grazie ad un sound magnetico ed ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live, sarà pronto a stupire il grande pubblico con numerose sorprese. Da "Rockstar" a "Cupido", accanto alle migliori hits che lo hanno consacrato quale idolo del nuovo rap, durante i nuovi concerti del rapper non mancherà inoltre l'occasione di riascoltare "Tran Tran ", brano il cui video ha già superato le 50 milioni di views sulla rete, e l'intramontabile Ciny", inno alle proprie origini che lo ha reso noto in tutto il Paese, oltrepassando le problematiche intrinseche al quartiere e dimostrando come nella vita tutto sia possibile ed ognuno sia artefice del proprio destino.