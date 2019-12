Genova - Si è svolto in piazza De Ferrari il rito del Confuego che riprende una consuetudine dell' antica Repubblica di Genova che consisteva nell’omaggio da parte dell’Abate, rappresentante del popolo, alle massime autorità di un grosso tronco di alloro, ricoperto di rami.



Il tronco è stato incendiato per il buon auspicio dell'Anno Nuovo e i presenti hanno portato un tizzone a casa come amuleto. Alle 16 è partito da calata Falcone Borsellino al Porto Antico, il corteo con i gruppi storici guidato dall’Abate del Popolo che percorrerà piazza Caricamento, via Frate Oliverio, piazza della Raibetta, via San Lorenzo e via Petrarca. Alle ore 17, l’Abateha incontrato il Sindaco offrendogli il tradizionale “Confeugo”, che ha acceso al rintocco del Campanon de Paxo, la campana di Palazzo Ducale nella Torre Grimaldina.