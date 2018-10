Il Teatro Nazionale di Genova è sempre più giovane: arriva il `Mind the Party`

Appuntamento lunedì 15 ottobre alle 20 nel foyer dell'Archivolto

Genova - Dalle 20.00 alle 23.30 circa del prossimo lunedì 15 ottobre il Teatro Gustavo Modena farà da sfondo al Mind the Party, una festa dentro e sul teatro.



L'evento - «Il #MindtheParty (quest'anno alla sua primissima edizione) è una festa tutta nuova targata #GAISapproved... Musica, vino, birra, spettacoli e occasioni da non perdere. Tutto in un unico lunedì sera». Recita così la descrizione dell'evento su Facebook: un'occasione unica per avvicinare i giovani al teatro in maniera... diversa.

La serata - di cui potete trovare tutti i dettagli consultando questo link - sarà ad ingresso libero, con food and drinks offerti, musica dal vivo e un'offerta davvero speciale: nel corso della serata, infatti, sarà possibile anche acquistare l'abbonamento GAIS #under30 a prezzo ridotto e avere in omaggio la GAIS card, con cui si potrà avere accesso a una XXXXspeciale sezione di spettacoli del cartellone per la nuova stagione 2018/2019.



Per ulteriori informazioni contattare gli organizzatori all'indirizzo email gaisgenova@gmail.com oppure attraverso la loro pagina Facebook.