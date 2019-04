Il trio `Esperanto` e Fausto Beccalossi alla Sala Mercato

Genova - Ultimo appuntamento per Jazz’n’breakfast questa domenica 14 aprile alle ore 10.30 alla Sala Mercato. La quinta edizione della rassegna curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Gezmataz si chiude con un concerto speciale in cui il trio Esperanto - ovvero Luca Falomi, Riccardo Barbero e lo stesso Rodolfo Cervetto – presenterà i brani, inclusi alcuni inediti, che saranno registrati a giorni per il primo disco del gruppo. L’occasione sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di una guest star, il fisarmonicista di fama internazionale Fausto Beccalossi, presente come ospite anche all’interno del disco insieme a Javier Girotto.

Come di consueto il bar del Teatro sarà aperto dalle ore 9.30 per le colazioni, mentre il concerto prenderà il via alle ore 10.30.



Un Esperanto in musica nel segno della contaminazione e del dialogo. È questa l’idea alla base del progetto musicale nato poco più di un anno fa dall’incontro tra Luca Falomi, giovane ed eclettico chitarrista acustico e compositore, e l’affermato contrabbassista e compositore Riccardo Barbera. Completa l’ensemble Rodolfo Cervetto, batterista capace di coniugare una grande propulsione ritmica a una rara sensibilità musicale Nei concerti del gruppo s’incrociano linguaggi differenti, dal jazz alla musica etnica, passando per la musica sperimentale e quella d’avanguardia. Non a caso nella scaletta del concerto proposto per Jazz’n’Breakfast troviamo diversi brani del brasiliano Egberto Gismonti, uno dei padri della World Music.

Alternando la rivisitazione di celebri pagine della musica strumentale internazionale a composizioni originali, il trio Esperanto condurrà lo spettatore in un percorso fuori dallo spazio e dal tempo.



Ingresso (concerto + colazione) 7 euro. I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso tutte le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e online su vivaticket.it e happyticket.it, oppure la mattina stessa dello spettacolo alla Sala Mercato dalle ore 9.30.