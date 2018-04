Il weekend di Enjoy Genova: tra conferenze itineranti e grandi classici

Sabato 28 e domenica 29 aprile due appuntamenti a cura di Cooperativa Archeologia

Genova - Una conferenza itinerante tra Sarzano e dintorni e la riscoperta di un grande classico come la Villa del Principe: saranno questi gli appuntamenti del fine settimana tra sabato 28 e domenica 29 aprile firmati da Enjoy Genova, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Liguria in compagnia di esperti e archeologi, a cura di Cooperativa Archeologia (www.enjoygenova.it).



Si parte sabato 28 aprile alle 15.00 con la conferenza itinerante tra Sarzano e dintorni in compagnia di Ferdinando Bonora, il quale introdurrà la passeggiata con numerose immagini proiettate nella sala conferenze del Museo di Sant'Agostino, per poi condurre il pubblico all'esplorazione di una parte di città ricca di suggestioni, ma misconosciuta ai più. Durante la visita i moderni Giardini Luzzati si aprono in una zona che per secoli fu periferia dell'antica Genova e che oggi, pur trovandosi in pieno centro cittadino, mantiene il carattere di affascinante e tranquilla area marginale a cavallo delle Mura del Barbarossa, tra remote memorie di guerra (Campo Pisano), manifatture ricordate da epigrafi o toponimi desueti (cordami prodotti in piazza Sarzano; borgo Lanaioli, piazza dei Tessitori), notevoli esempi di edilizia popolare (molti dei quali ricostruzioni dopo il bombardamento navale francese del 1684), lavatoi, strade e piazze nuove (come piazza delle Erbe, stradone Sant'Agostino, il Ponte di Carignano), presenze ebraiche, chiese, oratori di confraternite, radicali sostituzioni urbanistiche nel corso del XX secolo e molto altro.



A chiudere gli appuntamenti del mese, domenica 29 aprile alle 15.00 è in programma la visita guidata alla riscoperta di Villa del Principe, la più vasta e sontuosa dimora nobiliare della città di Genova e del Borgo e delle mura di S. Tomaso. Uno scrigno pieno di tesori nascosti con affreschi, stucchi, arazzi, quadri, arredi intatti, che consentono ai visitatori di fare un vero e proprio salto indietro nel tempo in un meraviglioso Rinascimento.