Il Winter Park apre le porte ai disabili e alle loro famiglie

Genova - Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Winter Park aprirà per tutti i disabili ed i loro accompagnatori; le attrazioni saranno gratuite, rallentate se necessario e i giostrai saranno a disposizione per aiutare chi è in difficoltà.



«Questa giornata è ormai una tradizione molto attesa dai disabili. Iniziata 12 anni fa grazie all’incontro di Ferdinando Uga, allora amministratore del Luna Park, con Nadia Superina, mamma di un ragazzo down, ha visto anno dopo anno aumentare il numero dei partecipanti: dai 20 disabili genovesi del primo anno ai quasi 1000 degli ultimi anni, provenienti da molti comuni della Liguria e del basso Piemonte».



«Sono molte le associazioni che aderiscono all’iniziativa: Anffas, Cepim, Chiossone, Fadivi, Papa Giovanni XXIII, Angsa, X fragile, Insieme per caso, Ponente Insieme, ASD Ariosto, Giosuè Signori, Paverano, ecc. e molte sono le famiglie. Inizialmente partecipavano soprattutto disabili intellettivi e relazionali, ma negli ultimi anni si sono uniti a noi anche molti disabili sensoriali e fisici. E’ bello vedere tante sedie a rotelle vuote accanto alla giostra mentre i disabili sono sopra che si divertono, oppure bambini autistici che in una situazione più tranquilla riescono a sperimentare la gioia di salire sulle diverse attrazioni. Per una mattinata il Winter Park è davvero a misura di tutti»