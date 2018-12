Il Winter Park giovedì si tinge di rosa

Ogni donna che acquisterà un biglietto riceverà in omaggio un altro biglietto gratuito

Genova - Dopo il successo dell’inaugurazione di sabato 1° dicembre, tra fuochi d’artificio, animazioni e adrenalina, proseguono gli eventi di Winter Park Genova. Giovedì 6 dicembre piazzale Kennedy si tinge di rosa con la Serata delle donne: tutte le donne avranno diritto, dalle 20 alle 24, al 50% di sconto su tutte le attrazioni del Winter Park.



«In un momento in cui si sente parlare – spiega Mattia Gutris, portavoce del nuovo comitato organizzativo del Winter Park – sempre più spesso di mancanza di rispetto, se non di violenza, nei confronti delle donne, abbiamo deciso, a nostro modo, di far loro un piccolo regalo: giovedì 6 dicembre ogni donna potrà divertirsi su ogni attrazione del Winter Park a metà prezzo». Tra le 135 attrazioni del luna park più grande d’Europa, in piazzale Kennedy fino a domenica 13 gennaio, continueranno ad andare in scena una serie di eventi. Mercoledì 19 dicembre tocca alla Giornata dei nonni, con sconti per i nonni che accompagnano al Winter Park i propri nipoti. Lunedì 24 dicembre si festeggia l’arrivo del Natale, con un Babbo Natale in versione “sportiva”. Il lunedì successivo è Capodanno, e il Winter Park accoglie l’anno nuovo con il tradizionale brindisi di mezzanotte, al quale seguono sconti fino alla chiusura. Inoltre, domenica 6 gennaio arriveranno al luna park tre Befane. Previste in calendario, con data ancora in via definizione, una giornata dedicata agli sfollati e ai commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi e un'altra giornata dedicata alle persone con disabilità.