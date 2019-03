In Prima Nazionale `Sono Una Frana!` di Alex Jones con Eleonora D´Urso

Genova - “Sono una frana”, di Alex Jones, debutta in Prima Nazionale al Teatro Stradanuova di Genova prima di approdare ad uno dei più prestigiosi Festival di drammaturgia Contemporanea d’Italia: Trend - nuove frontiere della scena britannica. Trend si tiene a Roma da ormai diciotto anni, ed è diretto dal critico teatrale di Repubblica, Rodolfo Di Giammarco.



Spettacolo rivelazione scritto da una delle voci più interessanti della scena comica inglese contemporanea, “Sono una frana!” in Inghilterra è stato rappresentato in moltissime scuole e utilizzato come importante e prezioso strumento di dibattito e approfondimento su tematiche sensibili, e per fortuna oggi non più taciute nei contesti scolastici: il bullismo, i disturbi alimentari (anoressia e bulimia), il rapporto genitori-figli in età adolescenziale (genitorialità nella società post moderna; quanto è cambiata la famiglia oggi).