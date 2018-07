Anche Toti e Bucci si sono esibiti per il Costa Zena Festival

Genova - E’ stato inaugurato da parte del sindaco di Genova Marco Bucci, dal direttore generale di Costa Crociere Neil Palomba e dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti lo scivolo d’acqua di 340 metri montato in via XX Settembre per il Costa Zena Festival.







Festa - «Una bellissima giornata di festa per i 70 anni di Costa. Genova ha dimostrato ancora una volta di rispondere presente – ha affermato il sindaco Marco Bucci a Genovapost – Il prossimo anno ci saranno trenta approdi di Costa, è un bellissimo segnale per la nostra città».



Scivolo - Oltre ai vertici di Costa hanno provato l'emozione dello scivolo anche il governatore ligure e il primo cittadino di Genova.