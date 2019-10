Innovation Day: a Orientamenti in copertina c´è il mondo del digitale

Genova - La prima giornata del 24° Salone Orientamenti, martedì 12 novembre al Porto Antico di Genova, sarà dedicata all'Innovazione e al mondo del digitale. Nella Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone, a partire dalle 9, gli studenti incontrano ricercatori, manager e giovani startupper per scoprire quanto il nostro modo di pensare, lavorare e vivere sia cambiato e cambierà nel prossimo futuro.



L'apertura dell'Innovation Day è riservata al lancio del Premio Scuola Digitale-MIUR. A seguire gli interventi di Lorenzo Daidone (Studente universitario di informatica e startupper) sul tema "Buone pratiche della Community di Scuola Digitale Liguria", Sabrina Gualco (IC Voltri II) su "Pensiero computazionale e creatività digitale: la torre Grimaldina e Dragut". Si tratta di giochi digitali progettati e realizzati dagli studenti sulle avventure del pirata saraceno Dragut, il nemico giurato di Andrea Doria. Quindi l'intervento di Federica Brigandì (I.C. San Francesco da Paola) e Daniele Grosso (Contubernio D'Albertis) su "Arte digitale: il suono si fa immagine" mentre Fabio Vernizzi (I.C. Pegli) interviene su "Vedere la Musica" con i musicisti digitali, una finestra sul mondo dell'informatica musicale per potenziare l'apprendimento della musica e orientare alle competenze della professione di musicista oggi.



Molto atteso l'intervento di Paolo Pandozy, Amministratore Delegato di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., uno dei "capitani coraggiosi" del salone. E poi Pietro Ienca (Websiter e creatore della community "Tripinyourshoes – Discovering unknown hiking routes") sulle buone pratiche della Community di Scuola Digitale Liguria e Irene Vivarelli (Formimpresa Liguria) su "Impariamo con i tutorial: realizzare il trucco cinematografico".



La scaletta prevede anche gli interventi di Michela Chiappini (IISS Parentucelli-Arzelà) su "Smart Users: dalle parole all'ebook", Andrea Carabelli (Attore) con la performance "Airlock: Introduzione all'intelligenza artificiale". Quindi la Presidente Nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise, il Direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Giorgio Metta e Luca Manuelli, Chief Digital Officer di Ansaldo Energia e Presidente del cluster "Fabbrica Intelligente". Nell'ambito della mattinata sarà proiettato anche un video intervento di Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. A moderare i lavori, Guido Conforti, Vice Direttore Responsabile Centro Studi, Qualità, Gruppo Territoriale del Tigullio, Area Innovazione, Ricerca e Territorio, Direttore Digital Innovation Hub Liguria – Confindustria Genova.







Visioni di futuro. La seconda parte – nel pomeriggio – è dedicata a tutti gli operatori del settore dell'educazione e ai suoi portatori di interesse: Regione Liguria, le Aziende e le Associazioni raccontano le competenze digitali – ognuno dal suo punto di vista – per accendere "scintille di innovazione" da riportare e realizzare nelle Scuole, negli Enti di formazione con gli studenti, nella vita organizzativa (registrati qui).



Apertura istituzionale affidata a Ilaria Cavo, Assessore Regionale alla Scuola, l'Università e la Formazione sul tema "Innovation Day – Regione Liguria per le competenze digitali e per l'innovazione nei territori". Molti ricco il programma con le eccellenze dalle Comunità di Pratica del Progetto Scuola Digitale Liguria: Anita Granili e Mattia Rebaudo (IIS Fermi-Polo-Montale) su "Un drone per la professione Geometra", Fabrizio Zeba (Responsabile Selezione&Sviluppo di Iren) sul tema "Lo sviluppo delle competenze digitali presupposto indispensabile per l'inserimento nel mondo del lavoro".



Spazio poi al Premio Concorso Nazionale "Progetti Digitali – IeFP" di AICA con la partecipazione del presidente Giovanni Adorni e il progetto "Liguria chiama Silicon Valley" presentato da Paolo Marenco e i ragazzi del Silicon Valley Study Tour. Dal gruppo Maersk arriva l'esperienza su "Innovazione e rivoluzione digitale nel settore marittimo". Poi spazio all'esperienza di Fastweb Digital Academy e DiGenova.



Francesco Laterza (EIIS – European Institute for Innovation and Sustainability) parlerà di "Tecnologie esponenziali" e Alessio Abrami del+ Digital Innovation Hub della Compagnia delle Opere. A Ivan Pitto, presidente di Liguria International, il compito di presentare "C1A0" con la moderazione di Monica Cavallini, Project Manager del Progetto Scuola Digitale Liguria.