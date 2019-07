Insegnamento, l´Università di Genova tra le migliori d´Europa

Genova - L'Università di Genova è risultata fra le migliori d’Europa per la qualità dell’insegnamento: lo ha stabilito l'agenzia THE - Times Higher Education che ha pubblicato la seconda edizione di Europe Teaching Rankings.



Studenti - «Il risultato positivo dell'Università di Genova in questo ranking che guarda alle opinioni dei discenti è dovuto anche alla tradizionale apertura e attrattività dell'Ateneo nei confronti degli studenti internazionali. Una tendenza rafforzata negli ultimi anni: nell'anno accademico in corso, il 2018/19, gli studenti internazionali arrivati in Liguria (vale a dire quelli che si sono iscritti a un corso di studio dell'Ateneo genovese per la prima volta, avendo un titolo di accesso - diploma di scuola superiore o laurea triennale - conseguito all'estero) sono stati circa 500 e hanno rappresentato il 6.5% del totale. Una percentuale che supera con decisione il doppio della media nazionale, attestata attorno al 3%. I paesi da cui proviene la maggioranza degli studenti internazionali sono: India, Pakistan, Cina, Albania, Marocco, Tunisia, Ecuador, Iran, Turchia, Camerun».



Vocazione - «Quella all'internazionalizzazione è una vocazione che l'Università di Genova vuole ulteriormente rafforzare e lo sta facendo con un'energica promozione della sua offerta formativa, specie dei 12 corsi di studio erogati in inglese, in alcune aree geografiche selezionate. Fra le migliaia di studenti internazionali che si sono candidati per il prossimo anno accademico, l'Ateneo ne ha selezionato e pre-accettato circa 900, un numero che rappresenta il 150% di quelli pre-accettati l'anno scorso e il 350% di quelli pre-accettati due anni fa»