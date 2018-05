Istituto Davide Chiossone, domenica concerto del Compositore Matteo Camponero

Genova - Proseguono gli appuntamenti musicali organizzati dall'Associazione Culturale Liguria Eventi in collaborazione con Chissone Onlus, che per la rassegna dedicata ai "Giovani in Concerto", la prossima domenica presenta un concerto di un altro giovane artista genovese, Matteo Maria Camponero.



Quello di Camponero è il secondo concerto della stagione dedicato ai giovani compositori e prelude l'importante appuntamento di Venerdì 18 maggio ( ore 17) a Palazzo Rosso con la 13esima edizione del Festival del Compositore in co-organizzazione con il Comune di Genova.



L'Associazione Culturale Liguria Eventi è nata infatti con lo scopo di promuovere l'arte in tutte le sue forme privilegiando soprattutto i giovani talenti.



Matteo Maria Camponero, studia composizione presso il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova, sotto la guida del Prof. Carlo Galante. Nel 2014 ha completato l'ultima partitura di Romeo Lebole, compositore prematuramente scomparso nel 2010. Vincitore della borsa di studio "Fondazione Giorgio e Lilli Devoto", nel 2015 ha curato la trascrizione di "Due piccoli Notturni" di Francesco Paolo Tosti, presentati all'EXPO di Milano, poi a Palazzo Tursi e al Teatro Carlo Felice di Genova in occasione dei "Concerti Aperitivo"della domenica mattina. Ha partecipato, con vivo successo, al Festival del Compositore "La Classica", nelle XI (2016) e XII (2017) edizioni, organizzato dall'Associazione Culturale "Liguria Eventi" presso Palazzo Tursi. Ha scritto un brano sinfonico per la Stanford Wind Symphony, in programma nell'attuale stagione del Teatro Sociale di Camogli.