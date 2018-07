Il cantante britannico si è esibito ieri sera al Porto Antico di Genova

Genova - Forse uno dei concerti più attesi di questa estate genovese, sicuramente un'esibizione che non ha deluso le aspettative. Oltre 2mila persone ieri sera hanno riempito l'Arena del Mare per ascoltare James Blunt, idolo di giovani e meno giovani, che con la sua voce e le sue indimenticabili canzoni da sempre emoziona e commuove tutti i suoi fan - e non solo.



Il concerto - Pubblico in visibilio per l'arrivo del tanto atteso cantautore britannico - avvistato già lunedì mentre passeggiava in via San Vincenzo. Fan storici e nuovi "adepti" si sono uniti in un unico coro di voci per cantare a squarciagola tutte le hit con cui il cantante ha emozionato l'Arena del Mare. Dall'intramontabile "You are beautiful" alla bellissima "Postcards", da "Goodbye my lover" a "Someone singing along": non solo canzoni d'amore, ma anche veri e propri inni alla pace.

Un'esperienza di quelle che non si dimenticano facilmente.





Immancabile per tutti i fans "You are beatiful" e si alza una ovazione. #TheAfterlove #EstateSpettacolo18 #genovamorethanthis pic.twitter.com/MauSwqsXrP — Porto Antico Genova (@PortoAnticoGe) 10 luglio 2018

Ph @portoanticodigenova