L´incanto della Superba rivive nei Palazzi dei Rolli

Genova - Per quattro sabati, 17 e 24 novembre, 8 e 15 dicembre, ai partecipanti del tour guidato dei Palazzi dei Rolli di via Garibaldi sembrerà di fare un viaggio a ritroso nel tempo e rivivere, attraverso la presenza di figuranti in abiti storici, le atmosfere del periodo rinascimentale e immegersi nella storia della Superba.



«Con questa iniziativa - afferma Paola Bordilli, assessore al Turismo del Comune di Genova – vogliamo arricchire l’offerta turistica della città, puntando alla valorizzazione del territorio, dei suoi tesori e della sua storia: un patrimonio immenso, che è doveroso custodire, preservare e, soprattutto, condividere»



I figuranti appartengono ad alcuni fra i più noti gruppi storici e culturali genovesi: Gruppo Storico I Gatteschi (Palazzo Lomellino sabato 17 novembre e sabato 15 dicembre); Gruppo Storico Sextum (Palazzo Rosso sabato 17 novembre e sabato 15 dicembre); Gruppo Storico Sestrese (Palazzo Lomellino sabato 24 novembre e sabato 8 dicembre); Gruppo Storico San Giorgio (Palazzo Tobia Pallavicino sabato 8 dicembre); Gruppo Storico/Scuola di Scherma Storica Antonio Quintino (Palazzo Tobia Pallavicino sabato 24 novembre) e accoglieranno i partecipanti alle visite guidate - che si tengono ogni sabato a partire dalle 15, in italiano e in inglese - nell'atrio dei palazzi inseriti nel percorso: Palazzo Rosso, Lomellino, Tobia Pallavicino e, a breve, anche Palazzo Imperiale.



«I gruppi storici e culturali genovesi sono con continuità impegnati nello studio di fonti e documenti del passato, per dar vita a celebrazioni e fedeli rievocazioni storiche - spiega Paola Bordilli - Così attraverso la cura e l'attenzione riservata agli abiti indossati, la scelta minuziosa delle stoffe e più in generale di ornamenti, oggetti, gioielli e acconciature, il rispetto per movenze e gesti antichi, i turisti e i genovesi potranno vivere e scoprire la città attraverso il fascino delle sue tradizioni più autentiche.



I Palazzi dei Rolli sono un patrimonio unico di cultura e bellezza, riconosciuto anche dall'Unesco, e il loro successo è in costante crescita: i Rolli Days sono un appuntamento molto atteso e partecipato. «L'obiettivo di questo progetto - prosegue l'assessore Bordilli -, è di affermare sempre più la nostra città come destinazione turistica. Come Amministrazione stiamo lavorando per mettere a sistema l'offerta turistica della Città nel suo complesso, per rinnovare ed ampliare i prodotti da offrire ai turisti, per attrarre nuovi visitatori. Tengo a precisare - conclude Bordilli - che alcuni Palazzi sono aperti esclusivamente il sabato per rendere possibile la nostra visita guidata e ringrazio, quindi, Camera di Commercio e tutti i gestori che hanno accolto con entusiasmo questa proposta».



I biglietti sono in vendita all'ufficio Informazioni e accoglienza turistica del Comune di Genova, in via Garibaldi 12r, oppure online: www.visitgenoa.it/it/node/10991