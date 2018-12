La Compagnia degli Evasi porta al Garage `Acre odore di juta`

Genova - La Compagnia degli Evasi approda al mitico Teatro Garage di Genova con lo spettacolo "Acre odore di juta" di Marco Balma, liberamente ispirato al libro della giornalista Sondra Coggio "Noi donne della Filanda. Storia dello Jutificio di Fossamastra".



Lo spettacolo, vincitore di undici premi nazionale, recentemente premiato al “Festival Estate di San Martino” a San Miniato, e al Premio “Tre Caravelle 2018”, rappresenterà la Fita Liguria (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) al Gran Premio Nazionale di teatro amatoriale (GPTA) FITA che si svolgerà in Campania a partire da gennaio 2019.



Cinque attrici in scena con il solo lavoro del corpo e l'utilizzo di pochissimi elementi praticabili, rievocano le vicende storiche delle operaie della fabbrica spezzina, che dai primi del '900 fino agli anni settanta hanno vissuto, lavorato e combattuto per la conquista dei diritti basilari di equità e sicurezza sul lavoro ma anche per la libertà di pensiero e di parola. Uno spettacolo coinvolgente che coniuga ricerca teatrale, sentimenti e ricostruzione storica in un ritmo instancabile che lascerà per un'ora lo spettatore in "apnea emotiva".



Regia: Vanessa Leonini e Mafalda Garozzo

Cast: Sabrina Battaglini - Mafalda Garozzo - Francesca

Lopresti - Laura Passalacqua - Carolina Sani

Canzone originale: Livio Bernardini e Egildo Simeone

Scenografie: Compagnia degli evasi laboratorio filanda

Luci e audio: Lugi Gino Spisto



Per prenotazioni telefonare al numero: 010-511447