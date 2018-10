La coreografa genovese Francesca Frassinelli in Russia

Genova - Sabato 10 novembre al Teatro dell'Opera di Krasnojarsk in Siberia (Russia) andrà in scena una serata di danza che vede protagoniste quattro coreografie contemporanee create per la compagnia dalla genovese Francesca Frassinelli.



I brani presentati dalla coreografadi casa nostra sono "Romeo & Jiulia" su musica di Tchaikovsky , "Memories of us" su musica di F.Chopin, "Mutual Confort " su musiche di Schubert ed infine il Bolero di Ravel.



Il primo,"Romeo & Jiulia", è una rivisitazione dell' omonima storia shakespeariana, ambientata sempre a Verona, però in un tempo più attuale. Una rivisitazione volutamente essenziale in cui tutta la narrazione scorre veloce, senza interruzioni in una sorta di anticonformismo appasionanante, dove il tema predominante rimane quello dell'amore esasperato cercato e vissuto, incarnato in una cornice surreale post moderna che traspare tanto nella scelta scenografia che in quella dei costumi.



A seguire sarà " Memories of us "un trio tutto al maschile, poi il duo "Mutual Confort "e a chiudere "Bolero" con tutto l'organico della compagnia.