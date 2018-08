La mostra `Van Gogh Alive - The Experience` prorogata fino al 14 ottobre

Genova - Sarà visitabile fino al 14 ottobre a Genova nell'area del Porto Antico (Magazzini del Cotone, Modulo 1) la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience". vangoghgenova.it



Dopo aver entusiasmato milioni di visitatori in tutto il mondo, 500mila solo in Italia, l'esposizione è stata tra gli eventi più interessanti della stagione culturale primavera/estate 2018 della Città, anche grazie a un ricco programma di iniziative collaterali.



«La proroga offrirà nuove occasioni di visita in particolare ai ragazzi delle scuole, ma penso anche ai visitatori del prossimo Salone Nautico, che avranno così un'opportunità in più per vivere la città – spiega Claudio Panadisi, direttore di Time4Fun, che ha prodotto la mostra – Un piccolo tassello che, speriamo, possa contribuire a confermare la vivacità e la capacità attrattiva di Genova, soprattutto in questo momento così particolare».