La scuola digitale in tour si fa realtà: da oggi a sabato la prima tappa di Futura sbarca a Genova

Genova - Da oggi - giovedì 4 aprile - a sabato 6 aprile Futura - il tour nazionale del Ministero dell'Istruzione - parte da Genova: si tratterà di tre giorni per approfondire le tematiche relative alla scuola digitale del futuro, e sarà anche l'occasione per far collaborare migliaia di studenti, genitori e insegnanti in arrivo qui in città.



L'evento - Piazzale Pertini, Piazza Matteotti, Palazzo Ducale e Giardini Luzzati: questi i siti "prescelti" per le sfere interattive della manifestazione, alla cui presentazione hanno preso parte - tra gli altri - anche il Governatore della Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo. A tutto questo si aggiungerà poi - all'interno del cortile maggiore di Palazzo Ducale - anche uno stand di OrientaMenti, che porterà con sé un programma ricco di eventi finalizzati alla promozione delle eccellenze del territorio.