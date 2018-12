Laboratori per bambini, magia, danza e musica nel primo sabato di Natalidea

Genova - Non solo shopping per i regali, l'atmosfera di festa del primo sabato di Natalidea-edizione speciale 2018, in programma alla Fiera di Genova fino a domenica 23 dicembre, si respira sul palco di Family Fun e nell'area laboratori.



Molti gli appuntamenti della giornata dedicati ai più piccoli: alle 12 si va a teatro con "Del Natale e di altre sventure" a cura de Il Cielo di Carta, alle 15 il laboratorio de Il Piccolo Lord "Un Natale creativo", alle 17 si può scegliere tra gli incantesimi del Mago Luciò e "Natale divertente", il laboratorio di Senza Pensieri Eventi. Per gli appassionati di ballo quattro gli eventi in programma: alle 15 "La Cartolina", esibizione della scuola Caribe Day con Giorgia Mahaila, Dino Stellini e Rosalba Piazza, alle 16 Olympus Ballet di Sestri Ponente con "Natale Ballando", alle 17.30 Layali Sabah propone le danze orientali di "Energie Creative", alle 18 "Christmas Dance Show" con Funk Lab. La musica dal vivo di Armando Corsi & Friends è alle 18.45 con "La vita è l'arte dell'incontro", si chiude all'insegna dello sport alle 20.45 con il "Karate natalizio" di Asd Bushido e Alchimia di Sampierdarena.