Leyla Ziliotto al Campidoglio

Genova - La ventiseienne autrice genovese Leyla Ziliotto, reduce da due importanti successi in ambito letterario di livello internazionale, approderà con il suo libro al Campidoglio. Venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 16,00 si svolgerà infatti presso la prestigiosa Sala Consiliare Giulio Cesare la presentazione del libro "Mia madre mi odia" (Ed. Tabula Fati) e la trattazione di tematiche attuali.



L'evento, curato da Paola Vegliantei con la preziosa collaborazione dell'Associazione "Donne per la sicurezza" e Ancfargl Civitella San Paolo e Fiano Romano U.N.V.S. Unione Nazionale Veterani Sport, sarà patrocinato dal Comune di Roma.



I saluti istituzionali verranno svolti dall' On. Cons. Andrea De Priamo del Comune di Roma e l'incontro sarà presentato e moderato dalla dott.ssa Paola Vegliantei Pres. Ancfargl Civitella S. Paolo e Fiano e Pres. U.N.V.S. Gli interventi saranno a cura di Leyla Ziliotto, autrice del libro, Barbara Cerusico, Pres. Ass.ne Donne per la Sicurezza Onlus, Avv. Erika Iannucci, legale Ass.ne Donne per la Sicurezza Onlu, il dott Domenico Giuseppe Bozza Psicologo, Roberta Sibaud, Vice Presidente Ass.ne Donne per la Sicurezza Onlus e la Dott.ssa Anna De Sanctis, Segr. Naz. Ass.ne Donne per la Sicurezza Onlus.