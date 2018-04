Librerie, arrivano le agevolazioni fiscali dal governo

Genova - Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, hanno firmato il decreto attuativo delle misure di agevolazione fiscale per le librerie previste dalla Legge di bilancio 2018. Il provvedimento regola le modalità con cui gli esercizi commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d’imposta per diverse categorie di spese nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10mila euro per gli altri esercenti.



Il credito d’imposta, parametrato sul fatturato dell’esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l’unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d’imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto.



«Con questo provvedimento - ha dichiarato il Ministro Franceschini – centinaia di librerie potranno proseguire la propria attività e continuare così a essere un presidio culturale soprattutto nei piccoli centri, alimentando la passione per il libro e per la lettura in molte comunità». Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo.