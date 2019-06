Liguria Pride 2019: 67 eventi e tanto colore per una Genova che torna a tingersi d´arcobaleno

Genova - Una settimana di eventi, laboratori, mostre e dibattiti al Village dei Giardini Luzzati, ma non solo: saranno ben 67 le iniziative previste in occasione del Liguria Pride 2019. Il tradizionale corteo partirà il prossimo 15 giugno dalla comunità di San Benedetto e si dirigerà in piazza De Ferrari tra musica, colore e solidarietà: tutto per rendere ancora una volta #Genovabetterthanthis.



L'edizione 2019 - Quest'anno a far da madrina al Pride sarà la cantante Marika Ayane, presente al Village il 14 giugno, un giorno prima della parata. Dopo le polemiche dell'ultimo periodo, si prevede che i numeri di questa edizione siano addirittura in crescita rispetto all'anno scorso, e lo stesso vale per le novità presentate: al Village, ad esempio, saranno organizzati - oltre agli svariati eventi e agli appuntamenti musicali già presentati - anche numerosi laboratori per bambini. Un Pride, insomma, alla portata di tutti e per ogni età.