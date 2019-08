Linea Verde - Grand Tour, il 9 agosto la storica trasmissione di RaiUno fa tappa a Genova

Genova - La puntata di Linea Verde in onda venerdì 9 agosto nel prime time di RaiUno vedrà protagonista anche Genova: le immagini di 'Linea Verde – Grand Tour' racconteranno la Superba, dal mare del Porto Antico e di Boccadasse alle alture di Spianata Castelletto e al trenino di Casella. Attraverseranno il centro storico con Francesco Baccini; entreranno nel cuore della storia musicale della città grazie a Niccolò Paganini e al suo violino "Cannone", lo straordinario Guarneri del Gesù conservato nei Musei di Strada Nuova, a Palazzo Tursi. Anche le botteghe storiche e le tipiche tradizioni locali saranno oggetto della puntata.



La storica trasmissione di Rai Uno "Linea Verde" dedica infatti una serie di puntate speciali in prima serata a un Grand Tour d'Italia. A condurre sarà Lorella Cuccarini che insieme ad Angelo Mellone e al simpatico Peppone, accompagnerà gli spettatori in un affascinante viaggio che si svolge lungo tutto il mese d'agosto.



«Sono molto contenta che l'edizione serale di Linea Verde abbia scelto la nostra città come vetrina da presentare ai telespettatori Rai nazionali e internazionali – dichiara l'assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli –. Ringrazio tutti i soggetti che hanno collaborato e invito tutti a guardare la puntata di venerdì prossimo ricca di spunti e di vissuto della nostra Genova».



«Un'ottima occasione per promuovere la nostra città come destinazione turistica, far conoscere le sue bellezze naturali e i tesori custoditi nei nostri musei» commenta Barbara Grosso, Assessore alle Politiche culturali e al Marketing territoriale: «L'interesse che Grand Tour ha dimostrato per la nostra città ci rende orgogliosi e ci consente di presentare a livello nazionale una Genova attrattiva, raggiungibile e in grado di offrire esperienze di alto livello, a partire dagli antichi palazzi, agli straordinari scorci del centro storico, alla cucina locale».



La puntata di venerdì proporrà un inedito viaggio il cui tema sarà l'ascesa: dal mare della Liguria fino al ghiacciaio alpino del Belvedere, con un cammino che si snoda dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa, straordinario spartiacque tra Italia e Svizzera.



«Un viaggio che riprende lo spirito di conoscenza, avventura, scoperta, crescita interiore, ma anche rischio e fatica, che accompagnava i giovani che spesso dal Nord Europa arrivavano in Italia per compiere il loro personale romanzo di formazione»: così la Rai descrive il Grand Tour di Linea Verde.