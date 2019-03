Lo spettacolo `Rose Valland` chiude il ciclo di incontri Donne d´Europa

Genova - Il ciclo di incontri Donne d'Europa, organizzato dal Festival dell'Eccellenza al Femminile, si chiude giovedì 28 marzo a Palazzo Ducale (ore 16.30) con lo spettacolo Rose Valland di Valeria Palumbo, realizzato con la collaborazione di Touring Club Italiano. La giornalista e scrittrice sarà affiancata in scena da Paola Salvi e Sonia Grandis, con Carlo Rotondo alla chitarra, per raccontare l'avventurosa vicenda della grande partigiana e storica dell'arte che durante la seconda guerra mondiale salvò migliaia di opere d'arte dal sacco nazista.



L'evento celebra una tra le più significative, pragmatiche e incisive Monument Women, donne straordinari che dedicarono la loro vita a preservare e salvare il patrimonio culturale europeo. Il coraggio, la tenacia e il profondo senso etico di Rose Valland l'hanno spinta a lottare tutta la vita, spesso in solitudine e contro tutti, per salvare "un po' della bellezza del mondo". Delle 100.000 opere trafugate e spedite in Germania, è riuscita a recuperarne 60.000 e, malgrado ciò, è rimasta a lungo dimenticata, come dimenticate sono state, per molto tempo, le migliaia di famiglie ebree derubate.