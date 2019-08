LocaLive Genova, un´associazione che mette in rete i locali di musica live

Genova - Un portale e una app per promuovere la musica dal vivo nei live club e nei luoghi d’interesse culturale, attraverso un sistema informativo pratico e aggiornato, che permetta la consultazione degli eventi previsti nei locali. Si chiama LocaLive Genova ed è un’associazione culturale, la prima che riunisce i locali dove si suona musica live.



All’iniziativa, patrocinata dal Comune e da Confesercenti Genova, ideata dal Mig (Musicisti Indipendenti per Genova) e promossa da Edmondo Romano e da Cristina Torriano, hanno aderito i proprietari di numerosi locali genovesi dove si suona musica live: Tiflis - Bagni Liggia - Gargantua & Pantagruel - Exopotamia - Giardini Luzzati - Kowalski - L’Angelo Azzurro Club - Quinto Caffè - Pub 4 Canti - A Rumenta – Machegotti.



Obiettivo di LocaLive è promuovere il valore della produzione musicale live, con particolare attenzione alla musica originale, al lavoro degli artisti e senza esclusione di genere, nei live club e nei luoghi d’interesse culturale. Il tutto, con il riconoscimento della professionalità dei gestori, dei musicisti, dei professionisti del settore musicale e delle organizzazioni di eventi. Presidente di LocaLive è Matteo Zedda, da sempre impegnato nella promozione culturale, economica e turistica della città.



Il sito www.localivegenova.it (reperibile anche su VisitGenoa) si basa essenzialmente su una web-app sviluppata sul progetto di promozione turistica Discovery Genova (mappa interattiva 3D con schede e contenuti multimediali per la pianificazione e la visita della città), nato nel 2015 dall’ Ember ARs Studio Editore e sostenuto in parte con i finanziamenti del Comune di Genova e della Camera di Commercio.



La struttura interna di LocaLive è suddivisa in due parti: la lista dei locali e quella degli eventi ad essi collegati. I locali creano le schede degli eventi, che vengono poi caricate sul sito in ordine cronologico: l’utente ha la possibilità di filtrarle secondo la data, utilizzando il calendario, o per genere, sfogliando la relativa lista. È anche possibile cercare il nome del locale, dell’evento o dell’artista e condividere evento o locale su Whatsapp, Facebook e Twitter.



Come per Discovery Genova, lo strumento caratterizzante è la mappa interattiva 3D, interna alla web app, che permette in qualsiasi momento una navigazione alternativa a quelle delle schede/ pagine, fornendo all’utente una panoramica completa e in tempo reale. Inoltre, ogni genere musicale (o evento) viene visualizzato sulla mappa con un suo marker di riconoscimento, identificativo di un colore e di un acronimo.



L’accesso e la fruizione dei contenuti caricati sul sito LocaLive Genova è di tipo responsive, cioè si adatta automaticamente al dispositivo che si connette (smartphone, tablet o computer) per offrire migliori visualizzazioni e interazioni.