Louisiana, inaugura la 55esima stagione del Jazz Club

Genova - Giovedì sera il Louisiana apre la sua 55esima stagione colorandola di blues, con la presentazione dei nuovi album della storica band genovese e italiana Big Fat Mama e del cantante e tastierista Marco "Ray" Mazzoli.



L'evento, che inaugura pure la rassegna annuale "Blues al Louisiana", prevede la presentazione di due dischi: nel primo set, "Greetings from the coast", sedicesimo lavoro in studio dei Big Fat Mama, che raccoglie omaggi a grandi standard del blues registrati dalla cult-band genovese, che schiera Piero de Luca al basso e voce, Antonio "Candy" Rossi chitarra e voce, Ezio Cavagnaro batteria, con ospite Marco "Ray" Mazzoli alle tastiere e voce. Nel secondo set, sarà Mazzoli, accompagnato dalla stessa Big Fat Mama, a fare ascoltare il suo quinto cd "My big fat blues", con suoi brani inediti, cover di classici del blues, ed evergreen rivisitati sempre in stile blues.