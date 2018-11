Luna Park, novità in vista: le giostre natalizie di Genova cambiano volto...col botto

Chiude la prima giornata uno spettacolo pirotecnico di quindici minuti

Genova - A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa riporta il Natale in piazzale Kennedy. Sabato 1° dicembre inaugura il Winter Park Genova, tra divertimento, allegria e fuochi d’artificio.



Tradizione - Un velo rosso e festoso torna così a vestire a festa, fino al 13 gennaio, piazzale Kennedy, storica location del Luna Park della Foce. «Avevamo detto - spiega Paola Bordilli, assessore al Turismo, al Commercio e all'Artigianato del Comune di Genova - che non avremmo rinunciato al Luna park, tradizione del nostro Natale genovese, e così è stato. Nella sua veste rinnovata - aggiunge - siamo certi sarà ancor di più un momento di svago e divertimento».



Inaugurazione - Il luna park della Foce vede in campo un nuovo e intraprendente pool di giovani organizzatori, decisi a dare una svolta a una colonna portante dell'atmosfera natalizia genovese. Tradizione, ma anche rinnovamento. «Sarà un’inaugurazione coi fiocchi – assicura Mattia Gutris del comitato organizzativo di Winter Park – con un occhio di riguardo alle famiglie e ai più piccoli. Ci sarà anche uno spettacolo pirotecnico di quindici minuti, curato dalla Settifirework, che chiuderà la prima giornata, dando ufficialmente il via a questo nuovo corso».