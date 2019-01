Lunedì a Palazzo Ducale `Paganini e l´ascolto del virtuoso`

Tornano gli appuntamenti de "La Voce e il Tempo"

Genova - Riprendono gli appuntamenti de La Voce e il Tempo lunedì 14 gennaio alle 17.45 alla Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale con la conferenza "Paganini e l'ascolto del virtuoso", che rientra nelle iniziative collaterali alla mostra Paganini Rockstar, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.



Lo studioso Diego Taccuso – che nel corso della sua ricerca ha integrato le teorie dell'audiopsicofonologia a quelle più moderne e scientifiche del ventunesimo secolo – e la cantante e scrittrice Daniela Lojarro condurranno un interessante dibattito sugli aspetti che collegano l'ascolto musicale, la creatività e il virtuosismo in personalità geniali come il nostro Paganini. Nell'epoca in cui il virtuosismo rossiniano stava irrompendo sulle scene europee e l'adorazione per le Dive del Melodramma faceva tramontare il dominio degli "evirati cantori" Paganini si impose come il primo concertista moderno della storia. Il suo virtuosismo prese spunto da quello che Rossini inventò per la voce, e introdusse uno stile nuovo che avrebbe influenzato non solo la storia del violino ma più in generale quella di tutta la musica strumentale Europea. Il virtuosismo tecnico, però, sia esso vocale o strumentale, non può nascere se non si raffina e specializza anzitutto un particolare "modo di ascoltare" del virtuoso che può definirsi "trascendentale".



Il suono non si rivolge solo all'orecchio, ma impregna il corpo intero: l'Audiopsicofonologia, secondo il suo fondatore Alfred Tomatis, è una pedagogia dell'ascolto che si basa sulla profonda relazione tra capacità uditive, comportamento, linguaggio, equilibrio e dinamismo del cervello.



Ingresso libero