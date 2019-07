Lunedì in Piazza delle Feste il Gran Galà Lirico insieme a giovani musicisti

Genova - Mentre l’Arena del Mare si prende un giorno di pausa prima del ritorno de La Traviata, la musica lirica non abbandona Porto Antico EstateSpettacolo e risuona sotto il tendone di Piazza delle Feste per uno spettacolo ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).



Dopo 7 mesi di concerti in tutta la città, si conclude lunedì la 1° edizione del Genoa International Music Youth Festival con il Gran Galà Lirico insieme alla Sichuan Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Lorenzo Tazzieri.

Nato da un’idea dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), il Genoa International Music Youth Festival ha visto per la sua prima edizione sette appuntamenti – uno al mese – ad ingresso gratuito e dedicati ad altrettanti paesi: Cina, Korea, Ungheria, Giordania, Georgia, Romania, Russia.

Per il gran finale dalla Cina la giovanissima Sichuan Philarmonic Orchestra, fondata nel 2002 e con un parterre di musicisti di massimo 30 anni che riproporrà brani di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Niccolò Paganini e molto altro.

Sul palco anche Marta Mari (soprano), Alessandro Goldoni (tenore), Daniel Lee (baritono) e Cristina Sogmaister (mezzo). Nel corso della serata inoltre si esibiranno anche i Cromosuoni e il coro dei Genova Vocal Consort.



Info utili sullo spettacolo Genoa International Music Youth Festival:

Data: lunedì 29 luglio 2019

Orario: apertura cancelli ore 20:30