Marina Genova, sabato e domenica la mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo

Genova - Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019, dalle 10 alle 19, torna a Marina Genova - punto di riferimento della grande nautica internazionale nel cuore del Mare Nostrum (www.marinagenova.it) - Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo. www.yachtandgarden.it



Tra gli appuntamenti nazionali più attesi del settore, con oltre cento espositori da tutta Italia e diecimila visitatori nel 2018, la manifestazione arriva quest’anno alla sua dodicesima edizione.

Nella suggestiva cornice di un contesto marino di grande prestigio, gli appassionati di giardinaggio e della natura potranno trovare espositori tra i più qualificati d’Italia. Passeggiando tra i moli, le banchine e le imbarcazioni ormeggiate in Marina, sarà infatti possibile ammirare e acquistare essenze e fiori adatti al giardino mediterraneo: piante annuali, biennali e perenni fiorite, alberi e arbusti da bacca, piante cactacee e succulente, piante aromatiche e officinali, piante da frutto e da orto, agrumi e piccoli frutti, senza dimenticare particolarità come frutti antichi o sementi rare.



Intorno al tema del giardino e della natura, Yacht&Garden propone inoltre arredo ed antiquariato, attrezzatura da giardino, vasi e cesteria, stampe botaniche ed erbari antichi, tessuti, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, libri, riviste e incontri con le associazioni.



Un ricco programma di eventi collaterali, organizzati grazie alla collaborazione con importanti partner e istituzioni, aiuterà infine a diffondere e a valorizzare la “cultura del verde” attraverso l’arte. Esposizioni, musica, danza e teatro itinerante coinvolgeranno i visitatori durante tutto il weekend, con una serie di appuntamenti dedicati ai bambini, tra laboratori, spettacoli e animazioni.



«Un programma ancora più ricco per questa dodicesima edizione, che conferma il valore della manifestazione diventata ormai uno degli eventi più attesi del settore, grazie alla qualità dei vivaisti che partecipano e alle iniziative che valorizzano e diffondono la cultura del verde attraverso diverse discipline artistiche, dalla musica alla danza, al teatro, alla pittura e alla decorazione – evidenzia Daniela Cavallaro, curatrice della manifestazione – Attraverso incontri con esperti, eventi, mostre e dimostrazioni, Yacht & Garden unisce visitatori, artisti, associazioni e professionisti del verde, tutti accomunati dalla passione per il giardino e la natura».



«Portale di accesso alle eccellenze della Liguria, Marina Genova è un luogo di incontro vivo e accogliente per la città, con eventi e iniziative che integrano la proposta culturale di Genova e della riviera.– aggiunge Giuseppe Pappalardo, Amministratore Delegato di S.S.P. Società Sviluppo Porti srl, società di gestione di Marina Genova – Riconosciuto a livello internazionale come “Perfect place” e centro di eccellenza per la grande nautica durante tutto l’anno, Marina Genova si conferma così ancora una volta polo di attrazione turistica vitale per il territorio».