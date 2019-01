Maturità 2019, ecco la seconda prova con alcune novità

Le materie sono state comunicate dl Miur

Genova - Latino e Greco al classico, Matematica e Fisica allo Scientifico, scienze umane Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane; Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l'Istituto tecnico per il turismo; Informatica e Sistemi e reti per l'Istituto tecnico indirizzo informatica; Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per la scuola professionale per i servizi di enogastronomia: scatta così la prova multidisciplinare alla seconda prova scritta della maturità prevista per il 20 giugno. Le materie previste sono state comunicate dal Miur.



Novità - «Comunichiamo le materie con largo anticipo - sottolinea il Ministro all'Istruzione Bussetti nel video pubblicato su Facebook, rivolgendosi agli studenti - Da quest'anno ci sono delle novità e per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo delle simulazioni della prima e della seconda prova che si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile», ha concluso Bussetti.