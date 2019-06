Maturità, è l´ora della seconda prova: scritti a seconda dell´indirizzo di studi

Genova - E’ scattata intorno alle 8.30 la prova doppia all’esame di maturità per gli studenti genovesi: al Classico sono usciti gli autori Tacito e Plutarco, mentre per la Scientifico dove i maturandi erano impegnati nelle prove di matematica e fisica è uscita la soluzione di un problema scelta tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica prevede un problema su un condensatore.



Altri istituti - Per quanto riguarda l’indirizzo arti figurative plastico scultoreo dell’artistico la traccia per i maturanti era “Dall’autoritratto al selfie”, mentre per l’indirizzo audiovisivo e multimediale “La luna e l’anniversario dello sbarco del 1959”. Skuola.net rende noto che Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da "Lettera a una professoressa", libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e "Storia della scuola" di Saverio Santamaita.