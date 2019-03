Mentalismo e humor con Carlo Cicala al Sipario Strappato di Arenzano

Genova - Domani alle 21, presso il teatro il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) andrà in scena "Sensazional... mente" dell'illusionista e cabarettista Carlo Cicala.



Sarà un curioso viaggio tra le tecniche di persuasione e di condizionamento nelle nostre scelte quotidiane, con l'uso del mentalismo ma anche di tanto humor. Uno spettacolo interattivo, sorprendente, coinvolgente, per ottanta minuti di mistero e buonumore.



Uno spettacolo pensato principalmente per un pubblico di "non maghi", in cui la passione per i misteri della mente e la lettura del pensiero si sposa con l'ironia garbata che da sempre contraddistingue Cicala. Parte integrante del suo spettacolo è la partecipazione del pubblico che volentieri si lascia coinvolgere in esperimenti misteriosi e divertenti.



Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro.