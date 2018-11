Mercatini di Natale in Villavecchia: appuntamento domenica 2 dicembre

Genova - I Mercatini di Natale di Ronco Scrivia, ormai giunti alla nona edizione, si svolgeranno in una location d'eccezione, ossia in Via Postumia, la più antica del rione Villavecchia, dove il domenica 2 Dicembre saranno presenti oltre 60 stands fra espositori di ogni genere. Da segnalare l'edizione 2016 é stata premiata come miglior Mercatino di Natale, dalla giuria di Italive - Territorio dal Vivo in collaborazione con Società Autostrade per l'Italia, presso lo stadio di Domiziano a Roma, in piazza Navona.



In questa edizione dei Mercatini di Natale, si andrà dalle associazioni Onlus e dagli artigiani fino ai produttori locali di specialità gastronomiche, pronti a deliziare i palati dei visitatori con i loro prodotti.



Lungo tutta la giornata potrete assistere a spettacoli itineranti, zampognari oppure visitare i presepi esposti lungo la via fino ad ammirare il bellissimo ponte romano illuminato. Anche Babbo Natale sarà presente e distribuirà dolcetti ai bambini. Potrete inoltre degustare bevande, piatti caldi e dolci presso i punti di ristoro.



Per chi preferisce utilizzare il treno, i Mercatini sono a solo 100 metri dalla stazione Ferroviaria di Ronco Scrivia (raggiungibile ad esempio in soli 25 minuti da Genova P. Principe)