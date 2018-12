Mercatino di San Nicola, riprende l´attività di volontariato

Inaugurato oggi con il corteo storico per le vie del centro della città

Genova - Ricomincia oggi l'attività del Mercatino di San Nicola, con il corteo storico per le vie del centro città. Erano presenti all'inaugurazione la presidente dell’Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola Marta Cereseto, l'assessore al Turismo, al Commercio e all'Artigianato del Comune di Genova Paola Bordilli, l'assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo, il Vescovo Ausiliare per l'Arcidiocesi di Genova Nicolò Anselmi. Fino alla chiusura del mercatino (23 dicembre) l'Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola Onlus offre un piatto caldo a tutte le persone in difficoltà che si presenteranno allo spazio cucine della manifestazione.



Marta Cereseto, presidente dell'Associazione Volontari, ha dichiarato: «Genova ha attraversato un periodo davvero duro, e le festività natalizie sono un momento, per chi è in difficoltà, ancora più difficile. Vogliamo venire ancora più incontro a chi ne ha davvero bisogno e lo facciamo secondo le nostre possibilità: offrendo un piatto caldo durante tutta la manifestazione a chi si presenterà. In queste fredde serate, un piatto di zuppa rappresenta un piccolo gesto dalla grande, fondamentale importanza».