Mercoledì 13 febbraio Dodi Battaglia presenterà il suo dvd

Genova - Mercoledì 13 febbraio a partire dalle ore 18:00 Dodi Battaglia presenterà il DVD "Dodi Day" presso Lux Giglio Bagnara, a Genova, in Corso XX Settembre 258R. Sarà l'occasione per trascorrere del tempo in compagnia dell'artista e condividere un aperitivo.



"DODI DAY - Bellaria Igea Marina" è dedicato all'evento live tenuto in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Dodi e dei suoi 50 anni di carriera. Sul palco con lui amici e big della musica italiana come Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Luca Carboni, Marco Masini, Mietta, Silvia Mezzanotte, la chitarra di Maurizio Solieri ed alle tastiere il Maestro Fio Zanotti.