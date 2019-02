Mercoledì al Ducale di scena i Cromosuoni

Genova - Il terzo appuntamento del Genoa International Music Youth Festival (GIMYF) di mercoledì 6 marzo a Palazzo Ducale (ore 21, ingresso Libero) è dedicato ad una delle forme di spettacolo più originali e affascinanti dell’età contemporanea, il musical, che ha ottenuto la sua consacrazione mondiale con l’avvento del cinema sonoro, ma non tutti sanno che è essenzialmente un genere teatrale più che secolare che come nessun altro ha saputo fondere alla perfezione la parola cantata e recitata, la musica e la danza.



Ad esibirsi la compagnia Cromosuoni con due solisti straordinari, Marco Caselle e Noemi Garbo che propone una carrellata di brani tratti dai musical di maggior successo: West Side Story,Moulin Rouge, The Lion King, Chicago, Principe Ranocchio, Christmas Carol, Beauty and the Beast, La Sirenetta, Notre dame De Paris, Jesus Christ Super Star, Grease, Phantom of the Opera, Cabaret, Cats, The Greatest Showman