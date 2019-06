Michael Bates, imprenditore britannico al Galata Museo del Mare

Genova - Ospite del sesto appuntamento con gli Incontri in Blu del Galata Museo del Mare di Genova è Michael Bates, imprenditore britannico e principe reggente del Principato di Sealand, lo Stato sovrano e indipendente - non riconosciuto dalle Nazioni Unite - fondato dal padre Paddy Roy negli Anni Sessanta su un'ex piattaforma militare al largo delle coste inglesi del Suffolk. Un'utopia che resiste da oltre mezzo secolo e che si riconosce nel motto "E Mare Libertas". Dal mare, la libertà. A chiudere il primo ciclo d’Incontri in Blu, il 19 settembre, in occasione del giorno inaugurale del 59° Salone Nautico, l'ospite sarà Norberto Ferretti, co-fondatore ed ex presidente di Ferretti Group, il pioniere della nautica che torna sulla scena nel nome della sua passione per le barche e il mare.



Michael Bates salirà sul palco del Galata giovedì 20 giugno alle ore 18 e intervistato dai giornalisti Fabio Pozzo e Nicolò Carnimeo racconterà al pubblico presente in sala l’incredibile storia di Sealand: un’isola di acciaio e cemento ampia come due campi da tennis, esposta ai venti e alle onde del Mare del Nord, a circa 7,5 miglia nautiche dalla costa del Suffolk, nell’Inghilterra sudorientale, più o meno davanti a Felixstowe, il più grande terminal container del Regno Unito. Le sue coordinate - 51° 53' 40 N e 1° 28' 57 E - corrispondono al Principato di Sealand, uno Stato che non c’è. Nemmeno su Google Earth.