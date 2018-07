Mladen, Nabisca e Rovinatos in concerto al porto Antico

Genova - Venerdì 27 luglio Mladen, Nabisca e Rovinatos in concerto al Palco Millo del Porto Antico (Calata Falcone Borsellino) dalle 18.00 alle 21.00 per L’Indipendente Festival, rassegna di musica pop rock.



Si parte con il sound pop dei Rovinatos che proporranno i loro pezzi di musica inedita con Paolo Gaggero alla batteria, Maurizio Massolini alla voce, Stefano Campagna al basso, Fabio Tirio e Antonio Stoccoro alle chitarre e Fabrizio Donato alla tastiera.



A seguire sarà la volta delle Nabisca, band tutta al femminile che propone originali rivisitazioni in chiave pop rock di brani italiani e stranieri con Isabella Rizzitano alla voce e alle tastiere, Paola Tacchetti al basso e Nicole Aloia alla batteria.



Chiuderà la rassegna Mladen che suonerà i brani dei suoi album accompagnato da Andrea Macciò alle chitarre e alle tastiere, e da Alessandro Puccio al basso.



Fitta l’agenda di appuntamenti per il cantante, impegnato tra le registrazioni delle nuove puntate del programma televisivo L’Indipendente che conduce come presentatore su Antennablu, e i concerti estivi. Tra i prossimi appuntamenti: 31 luglio live con degustazione di caffè, 4 agosto inaugurazione di un locale di tendenza in Piemonte e 5 agosto apertura ai Modena City Ramblers a Finale Ligure.