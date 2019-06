Musei aperti per la `Festa della Repubblica`: ecco gli orari

Genova - Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica tornano i Palazzi svelati e i fuochi d’artificio in piazza De Ferrari.



«Dopo il grande successo dei Rolli Days, saranno i Palazzi Svelati ad emozionare i genovesi e i visitatori in occasione della festa della Repubblica – ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – 28 sedi istituzionali, ospitate negli antichi palazzi di Genova, sveleranno al pubblico i loro tesori: un’occasione per godere della bellezza di spazi normalmente chiusi al pubblico, ma soprattutto un gesto simbolico che, nel nostro giorno della Repubblica, ricorda ai cittadini che le istituzioni sono di tutti». Tutti gli ingressi saranno gratuiti, in alcuni casi sono previste visite guidate.



Aperti anche i musei civici, per una festività all’insegna dell’arte e della cultura. Ecco gli orari:

Musei di Strada Nuova - ore 10/19.30. In occasione di Palazzi Svelati, aperti gratuitamente i depositi di Palazzo Bianco e la visita ai tre musei. A pagamento (€ 6) la mostra ALBRECHT DÜRER (1471-1528). Capolavori a bulino, a Palazzo Bianco.

Museo del Risorgimento - ore 10/19.30. Ingresso gratuito, in occasione di Palazzi Svelati. In esposizione la prima stesura autografa dell’inno nazionale italiano e la presentazione multimediale intitolata 1849 – 1948, Costituzioni a confronto, dedicata al confronto tra i principi fondamentali delle due carte costituzionali, varate a 99 anni di distanza l’una dall’altra

Museo di Archeologia Ligure - ore 10 - 19.30

Museo d'Arte Orientale E. Chiossone - ore 10 - 19.30

Museo di Sant’Agostino - ore 10 - 19.30

Museo di Storia Naturale G. Doria - ore 10 - 18

Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce - ore 10 - 18

Castello D’Albertis - ore 10 - 19

Musei di Nervi -Galleria d’Arte Moderna - ore 12 - 19

Musei di Nervi - Raccolte Frugone - ore 10 - 19.30

Musei di Nervi – Wolfsoniana - ore 12 - 1

Mu.MA - Galata Museo del Mare - ore 10 - 19.30

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè - ore 10 - 19

Mu.MA - Museo della Lanterna - ore 14.30 - 18.30

Museo Diocesano - ore 14 - 18

Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo - ore 15 - 18

Loggia di Banchi - Mostra Cinepassioni - ore 10 - 19

Casa di Colombo - ore 11 - 18

Torri di Porta Soprana - ore 11.30 - 18.30

Parco di Villa Pallavicini - ore 9.30 – 19