Nek al fianco di Sos Villaggio dei Bambini

Lo show in programma il 23 dicembre al Teatro Carlo Felice. Per partecipare c’è tempo fino al 18 novembre.

Genova - Nek è il nuovo testimonial della campagna di raccolta fondi di SOS Villaggi dei Bambini promossa sulla piattaforma benefica CharityStars. Chi deciderà di sostenere, con una donazione, i progetti dell’organizzazione a favore di bambini e ragazzi privi di cure familiari, potrà aggiudicarsi due biglietti per assistere al concerto in programma il prossimo 23 dicembre al Teatro Carlo Felice di Genova. E al termine dello show potrà incontrare l’artista nel backstage.



Vincere è semplice. Basterà collegarsi al link www.charitystars.com/concertinek e fare una donazione a favore di SOS Villaggi dei Bambini. C’è tempo fino al 18 novembre. Alla chiusura dell’asta, il più generoso tra i fan di Nek avrà l’occasione di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album Il mio gioco preferito – parte prima oltre alle hit collezionate in oltre venticinque anni di carriera.



«Siamo davvero felici che Nek abbia accettato di sostenere SOS Villaggi dei Bambini. È un artista molto amato, soprattutto tra i più giovani, che ha mostrato da sempre grande sensibilità. Ci auguriamo che i fan si lascino ispirare dalla sua generosità, decidendo di fare una donazione a sostegno della nostra organizzazione», commenta Francesca Landi, Responsabile della Comunicazione Esterna di SOS Villaggi dei Bambini.

L’organizzazione è impegnata da settant’anni al fianco di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle, per garantire loro un ambiente sano e accogliente nel quale poter crescere. Inoltre lavora con le famiglie d’origine per prevenire le crisi che ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare ai bambini che sono privi di cure adeguate.