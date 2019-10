Nel programma del Festival della Scienza c´è `Spazio Ponte`

Genova - Spazio Ponte, il luogo dedicato alla costruzione del nuovo viadotto, è partner ufficiale del programma del Festival della Scienza che animerà Genova con incontri, lectio e eventi, fino al 4 novembre.



Si potrà visitare Spazio Ponte e si potrà prenotare una visita guidata con laboratori educational, accompagnati dai mediatori della manifestazione. Il pubblico avrà la possibilità di immergersi nella costruzione della nuova infrastruttura, di seguirne l'evoluzione grazie all'area digiwall e di conoscere meglio le attività che ogni giorno, 24 ore su 24, avvengono nel cantiere della Valpolcevera.



Allo Spazio Ponte, infatti, i visitatori potranno conoscere i segreti della costruzione del nuovo ponte. I principi dell'ingegneria non sono mai stati così vicini alle persone e così belli da scoprire, grazie a due tipologie di laboratori pensate per famiglie e ragazzi.



BridgeLab (26-27 ottobre e 2-3 novembre dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00) un laboratorio creativo per guidare bimbi dagli 8 ai 13 anni e genitori nel mondo della storia e della costruzione dei ponti. Attraverso percorsi espositivi, racconti di esperti, materiali didattici dedicati, modellini di ponti e attività sarà possibile capire quanti e quali sono i fattori che contribuiscono alla costruzione di un ponte, stimolando la curiosità e promuovendo la passione per il mondo dell'ingegneria.



SuperBridge (26-27 ottobre e 2-3 novembre dalle 17.00 alle 18.00) un laboratorio didattico dedicato ai ragazzi più grandi, dai 14 ai 18 anni. Curiosità, capacità di osservazione, passione e senso della squadra: sono queste le capacità che non devono mancare quando si costruisce qualcosa per una comunità e che i partecipanti potranno ritrovare grazie alla collaborazione di ingegneri, tecnici e manager per scoprire il mondo delle grandi infrastrutture.



I mediatori del Festival della Scienza saranno presenti a Spazio Ponte fino al 3 novembre.

Lo Spazio Ponte osserverà i seguenti orari: martedì dalle 14:30 alle 18:30, da mercoledì a venerdì dalle 10:30 alle 18:30, sabato, domenica e 1 novembre dalle 11:00 alle 20:00, chiuso il lunedì. Scuole e gruppi devono utilizzare il servizio di organizzazione visite (tel 010-8934340). Tutti gli eventi a Spazio Ponte saranno gratuiti.



Per maggiori informazioni e per riservare i posti www.festivalscienza.it