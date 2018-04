Noyz Narcos alla Feltrinelli: i genovesi si preparano ad accogliere il rapper

Domani alle 15,30 sarà allo store di via Ceccardi a presentare l'ultimo album

Genova - Sabato 28 aprile (alle ore 15,30) Noyz Narcos incontrerà i suoi fan alla Feltrinelli di via Ceccardi. Un'occasione per presentare il suo ultimo progetto discografico: l’album Enemy prodotto da Thaurus Music con distribuzione Universal.



Emanuele Frasca, in arte Noyz Narcos, è considerato uno dei migliori rapper di sempre, maestro per molti giovani artisti hip hop della nuova scena contemporanea. Dopo una pausa durata alcuni anni, Enemy è il disco che segna il ritorno in musica del noto rapper romano.



Il disco, ricco di suggestioni musicali contiene ben 13 inediti e 2 bonus track e si avvale della collaborazione dei migliori producer del momento tra cui Parix, Night Skinny, Davide Ice e boss…



Da "Enemy" a "sinnò me moro", omaggio alla cantautrice romana Gabriella Ferri, non mancano importanti feat con alcuni dei rapper più influenti del panorama rap italiano come Salmo, Coez, Luchè, Rkomi, capo Plaza e Achille Lauro.



Il nuovo lavoro, caratterizzato da un sound ipnotico e incalzante, fonde le sonorità rap, trap, elettroniche in un mix variegato che rispecchia il percorso di crescita artistica di Noyz Narcos. Dai testi delle quindici tracce e merge un’analisi di disarmante genuinità sullo scorrere della vita quotidiana nei quartieri. Il rapper lo fa grazie anche ad un linguaggio semplice e diretto, senza censure e false ipocrisia di sorta.



Tutti i fan potranno farsi autografare da Noyz Narcos la copia del disco "Enemy" disponibile anche nella versione vinile in tutti i negozi di dischi e nei digital store dal 13 Aprile.