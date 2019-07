OltrApe al Porto Antico di Genova: a Stoccolma arriverà con la bandiera di Orientamenti

Genova - Grande festa questa mattina al Porto Antico di Genova per la seconda tappa del progetto OltrApe, tour ambientale a cura di Radioimmaginaria, partner del 24° Salone Orientamenti in programma da martedì 12 a giovedì 14 novembre.



Da Castel Guelfo (Bologna) a Stoccolma per incontrare Greta Thunberg e conoscere l’Europa. Sono, in totale, 4500 i chilometri da percorrere nell’arco di 18 tappe a bordo di un'Ape Piaggio del 1970 dotata marmitta catalitica, pannello solare ed emissioni di sostanze inquinanti ridotte al minimo. Partecipano al tour 10 adolescenti coinvolti dalla web radio europea nata da un’idea del regista e autore Michele Ferrari. Ad accoglierli questa mattina, grazie al coinvolgimento dello staff di Orientamenti, i ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria (primo e secondo grado) dei centri estivi genovesi. Tanti scatti fotografici, sorrisi e parole d’incoraggiamento per i protagonisti questo tour ambientale, che hanno lasciato in piazzale Mandraccio una delle 20 piante portate da Castel Guelfo: un leccio.



“L’obiettivo è vedere da vicino il punto di partenza della rivoluzione di Greta: la sua scuola, i luoghi da cui inizia la protesta che cambia, per sempre, il ruolo degli adolescenti nei confronti dell’ambiente e del futuro” spiega Ludovica di Radio Immaginaria. Con la bandiera di Orientamenti ricevuta oggi, Ludovica e i suoi nove compagni di viaggio attraverseranno otto paesi (Francia, Regno Unito, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Danimarca e Svezia) prima di raggiungere Stoccolma tra il 22 e il 23 agosto. Orientamenti, primo evento registrato all’interno della Settimana Europea per la Formazione Professionale (European Vocational Skills Week), condivide i valori promossi dalla squadra della web radio degli adolescenti in tutta l’Europa. Uno dei progetti del team bolognese di Michele Ferrari è, infatti, Teen Parade, insieme di esperienze pratiche utili ad aiutare i giovani su come informarsi nel miglior dei modi in merito alle scelte da compiere nell’ambito dell’orientamento scolastico e del lavoro. “Vieni a costruire il tuo futuro” è il motto lanciato dagli animatori di Radioimmaginaria con il lavoro spiegato dagli adolescenti.



A Orientamenti, a novembre, Radioimmaginaria sarà presente con la “Stranger Room”, realizzata in collaborazione col team della Professoressa Elvira Cicognani della Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna. Otto minuti all’interno di un stanza segreta per capire chi si vuol essere ancora prima di sapere cosa fare da grande. Esperienza fantasy e coinvolgente, con prove da superare. Il risultato finale sarà un report (“titolo di viaggio”) con un’interpretazione del profilo di ciascun individuo in base ai suoi comportamenti dimostrati all’interno della “Stranger Room”.