Oltre 23mile presenze per la quattro giorni de `La Storia in Piazza`

Ha chiuso questa edizione del festival Luciano Canfora con la lectio "Il futuro dell’utopia"

Genova - La decima edizione di "La Storia in Piazza", curata da Luciano Canfora con Franco Cardini chiude con oltre 23.000 presenze. La rassegna dedicata al tema UTOPIA in quattro giorni (dal 4 al 7aprile) ha proposto anche quest’anno numerosissime occasioni per approfondire sia da un punto di vista storico, sociologico, filosofico e umanistico il tema proposto.



Numeri - Sono state 51 le conferenze, oltre 150 tra attività e laboratori didattici, 4 le mostre, 2 conferenze spettacolo, 1 serata con proiezioni fino a notte inoltrata di cortometraggi. Le conferenze dedicate alle scuole, nelle giornate di giovedì e venerdì, sono state seguite in streaming da oltre 1100 istituti della Liguria, Piemonte, Lombardia e in particolare di Milano. Un’offerta culturale di altissima qualità, premiata da un folto pubblico per tutte le giornate del festival.



Presenze - Tra i vari ospiti che hanno portato il loro contributo ricordiamo Antonio Brusa ( La città ideale tra storia e utopia ), Giorgio Metta ( Uomini e macchine ), Alessandro Vanoli ( L’isola che non c’è, da Sindbad a Lewis Carrol ) E ancora Donatella Di Cesare (La pace perpetua. Con Kant, oltre Kant), Guido Paduano (L'utopia in musica: il Don Chisciotte di Massenet), Gian Enrico Rusconi (Cosa resta dell'utopia), Franco Cardini (Utopia e regalità), Michelangelo Bovero (Europa. Un’altra utopia capovolta? Rileggendo il Manifesto di Ventotene) Alain Schnapp (Sull’opera di Charles FourierCharles Nicolas Cochin, Louis-Sébastien Mercier e Charles Fourier: dall’utopia dell’antichità all’utopia rivoluzionaria), Giulia Sissa (Un popolo filosofo o un popolo ridicolo? Democrazia e utopia), Ferdinando Fasce e Emanuela Scarpellini (Advertising the American Dream/L’evoluzione dei consumi), Chiara Saraceno ed Elda Guerra (Uguali e diverse: la rivoluzione femminile, Michel Delon (Utopia e Lumi), Alessandro Barbero (La paura dell’anno Mille), Gian Maria Bravo ( I socialisti utopisti ), Franco Fabbri (Musica e utopia), Luciano Violante (Adriano Olivetti, tra utopia ed eresia), Emilio Gentile (Il mito dell’”uomo nuovo”) Gianfranco Pasquino (L’utopia liberale).



Lectio - Ha chiuso questa edizione del festival Luciano Canfora con la lectio Il futuro dell’utopia, ponendo il quesito se sia possibile far previsioni sull’eventualità di una ulteriore sopravvivenza di un atteggiamento etico-politico (l’utopia) che ciclicamente viene dato per spacciato, quando al centro della questione vi è la discussione sulla «modificabilità» della natura umana: una questione che ottenne nel mondo antico, greco e romano, risposte per lo più paralizzanti e che si intreccia con le grandi «religioni di salvezza» per sfociare nella grande speranza novecentesca della formazione dell’«uomo nuovo». La Storia in Piazza si conferma per il prossimo anno dal 2 al 5 aprile, sempre con la curatela di Luciano Canfora con Franco Cardini, e il tema è "Raccontare la Storia".