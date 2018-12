Oltre trecento persone per la Caccia al Tesoro nel centro storico

Bordilli: «Un'occasione per scoprire angoli nascosti della città»

Genova - Larga partecipazione oggi per la Caccia al Tesoro Natalizia dedicata alle famiglie con oltre 360 persone. Le 65 squadre hanno popolato il centro storico, partendo da Piazza San Nicola, con una mappa in mano.



Paola Bordilli, assessore alle politiche sociali, ha dichiarato: «La prima edizione della caccia è stata un successo. Tanti bambini e genitori hanno scoperto angoli inediti del centro storico e popolato la città in tempo natalizio». L'evento è stato organizzato dall'Agenzia comunale per la Famiglia, dall'assessorato alle Politiche del Turismo e l'assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Camera di Commercio Genova, Fiso Liguria e Mercatino di San Nicola.